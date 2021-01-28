شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن اليوم الخميس.. و كرتونة البيض تسجل 30 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 28-1-2021 استقرارا فى السوق المحلى مع حسبما أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الكيلو من الدواجن 20 جنيها، وأن السعر للمستهلك يتراوح بين23-26 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين 29-30 جنيها للكيلو في المزرعة، ويصل سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة بين 30- 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم، مضيفا أن سعر كرتونة البيض اليوم سجل في المزرعة 27 جنيها، وسجلت أسعار المستهلك 30 - 35 جنيها، مضيفا أن سعر كرتونة البيض البلدى في المزرعة 33 جنيها ويصل السعر للمستهلك بين 37-40 جنيها .