شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزى: تباطؤ اقتصاد تركيا فى الربع الرابع من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناجي إقبال محافظ البنك المركزي التركي اليوم الخميس، إن النمو الاقتصادي لتركيا سجل تباطؤ وفقا لمؤشرات حديثة لأسباب منها تشديد السياسة النقدية الذي بدأ في أغسطس وتباطؤ نمو الائتمان.

وفي تحديث البنك الفصلي للتضخم، الذي تم بثه على الإنترنت، قال إقبال إن التعافي الكلي في النصف الثاني من العام الماضي أدى لتحسن التوظيف في أعقاب الموجة الأولى من جائحة كورونا التي شهدها العالم في 2020.

وقال ناجي إقبال إن مكاسب الليرة التركية مقابل الدولار ستقلص الضغوط التضخمية لكن تضخم أسعار المنتجين سيواصل اتجاهه الصعودي، لتبقى أسعار المستهلكين تتعرض لضغوط.