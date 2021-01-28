شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.35% خاسراً 20.34 نقطة ليصل إلى مستوى 5732.53 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.39% خاسراً 24.30 نقطة ليصل إلى مستوى 6265.58 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.25% خاسراً 11.69 نقطة ليصل إلى مستوى 4682.75 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.46% خاسراً 22.31 ليصل إلى مستوى 4845.60 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 249.7 مليون سهم بقيمة 25.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7289 صفقة، وهبطت 8 قطاعات على رأسها النفط والغاز بنسبة 1.12%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.74%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.46%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.39%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.15%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.69%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.34%.

في سياق متصل أعلنت شركة التخصيص القابضة، اجتماع مجلس الإدارة، أمس الأربعاء، وتم مناقشة واعتماد بيع كامل حصة الشركة في الشركة الشرقية المتحدة للخدمات النقطية (شركة زميلة)، والتي تمثل ما نسبته 42.78%، بقيمة 2.2 مليون دينار كويتي، وسيظهر الأثر على المركز المالي للشركة عند الإفصاح عن نتائج البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021.

في سياق آخر أعلنت شركة إنوفست، تعيين فتحي محمد علي كرئيس الشئون القانونية لدى الشركة، وذلك اعتباراً من 28 يناير الجاري.