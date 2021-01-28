شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر في المنطقة الحمراء بافتتاحية التعاملات وسط هبوط جماعي للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.53% خاسراً 56.24 نقطة ليصل إلى مستوى 10591.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 92.4 مليون سهم بقيمة 235.2 مليون ريال عبر تنفيذ 4616 صفقة، وتراجع 38 سهماً، وارتفعت 8 أسهم، واستقر سهم واحد.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.01%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.91%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.42%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.15%.

في سياق متصل أعلنت شركة قطر للتأمين، اجتماع مجلس الإدارة يوم 14 فبراير المقبل، وذلك لمناقشة المجلس أداء الشركة خلال عام 2020، وبياناتها المالية عن ذلك العام، وتقرير مراقبي الحسابات بشأنها، ومقترحات توزيع الأرباح التي سيتم رفعها إلى الجمعية العامة للشركة للاعتماد، هذا وسوف يجري اليوم الخميس، توجيه الدعوة إلى أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور ذلك الاجتماع.

في السياق ذاته أعلنت مجموعة الدوحة للتامين، اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين الموافق 22 فبراير 2021، وذلك لمناقشة وإعتماد البيانات المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، ومقترحات توزيع الأربـاح على المساهمين.

أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.