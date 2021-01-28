إس-أويل الكورية الجنوبية تتوقع تحسن هوامش التكرير تدريجيا

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة إس-أويل الكورية الجنوبية اليوم الخميس، إنها تتوقع تحسن هوامش التكرير تدريجيا هذا العام بدعم من استمرار تعافي الطلب في ظل توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وحققت ثالث أكبر شركة تكرير في العالم ربحا تشغيليا 96 مليار وون (83.19 مليون دولار) في الربع المنتهي في ديسمبر، ارتفاعا من 9.5 مليار في الفترة المقابلة قبل عام.

وهذا أول ربح تشغيلي لإس-أويل منذ الربع الرابع من 2019.

وبلغت إيرادات الشركة في الربع الأخير من العام الماضي 4.3 تريليون وون، بانخفاض 34 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة.