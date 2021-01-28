شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة البحرين بافتتاحية التعاملات.. وإطلاق منصة آي بارتنرز لإنفستكورب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.39% خاسراً 5.72 نقطة ليصل إلى مستوى 1457.45 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.3 مليون سهم بقيمة 559.4 ألف دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 32.91% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 9.97%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.34%، زين البحرين بنسبة 1.72%، شركة ناس بنسبة 2.44%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.83% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.27%.

كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 0.2%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة إنفستكورب القابضة، إطلاق منصة Investcorp Ipartners، وهي منصة استثمار تعتمد التكنولوجيا المالية الحديثة التي تمكن المستمرين من التصفح والتقييم والاستثمار في الشركات الخاصة والعقارات وعروض الاستثمار البديلة الأخرى الخاصة بإنفستكورب عبر الإنترنت، وسوف تدير منصة آي بارتنرز لإنفستكورب شركة منبثقة عن الشركة الأم اسمها انفستكورب للخدمات المالية.

وفي سياق آخر أعلنت شركة إنوفست، تعيين فتحي محمد علي كرئيس الشئون القانونية لدى الشركة، وذلك اعتباراً من 28 يناير الجاري.