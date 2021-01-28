الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 28-1-2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الخميس 28-1-2021، استقراره كما هو عليه من أمس أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات تزامنا مع إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى ثبت سعره عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

 

واصل الدولار مكاسبه مقابل معظم العملات اليوم الخميس، مع تراجع أسواق الأسهم بفعل مخاوف إزاء تقييمات مفرطة عززت طلب الملاذ الآمن في العملة الأمريكية.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.67 جنيه للشراء.

 

15.77 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.66 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.66 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.

 

caeac7bc56.jpg سعر الدولار فى بنك عودة15.68 جنيه للشراء.

 

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.68 جنيه للشراء.

 

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.

 

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.68 جنيه للشراء.

 

15.78 جنيه للبيع.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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