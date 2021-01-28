شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يبدأ بإيجابية قوية– تحليل – 28-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الغاز على ثباته الإيجابي فوق الدعم الممتد نحو 2.395 لنلاحظ تشكيله مؤخرا لاندفاع صاعد وليستقر بذلك فوق المتوسط المتحرك 55 مؤكدا بذلك استسلامه لسيطرة الميل الصاعد والمتوقع سابقا.

وصول مؤشر ستوكاستيك حاليا نحو مستوى 80 سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي وليمكنه ذلك من اختراق الحاجز المستقر عند 2.816 والوصول بذلك للأهداف الإيجابية المتمركزة عند 2.953 و 3.120 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.600 و 2.816

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد