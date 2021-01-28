شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتمسك بالمحاولات الايجابية- تحليل - 28-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج بتداولات يوم أمس على استقراره الإيجابي فوق الدعم الإضافي والمتمركز عند 125.80 ليزيد ذلك من فرص استئنافه للهجوم الصاعد واستهداف مستوى 126.45 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 127.20.

أما تسلل السعر دون الدعم الحالي, فإن ذلك سيعمل على تأجيل النظرة الصاعدة لنتوقع تشكيله بذلك لتداولات سلبية لحظية لحين اختباره للدعم الرئيسي المستقر عند 125.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.80 و 126.45

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد