شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين لا يزال دون المقاومة-تحليل - 28-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر الزوج التصحيحي الهابط حتى هذه اللحظة نظرا لاستقراره بشكل مستمر دون المقاومة المحورية والممتدة نحو 142.90 ليزيد ذلك من فرص تشكيله قريبا لموجات سلبية وليستهدف بذلك مستوى 141.80 و 141.20 على التوالي.

نكرر التنويه إلى أن محاولة اختراق السعر للمقاومة الحالية والثبات فوقها, فإن ذلك يؤكد استسلامه لسيطرة الميل الصاعد ولنتوقع انجذابه بذلك نحو محطات إيجابية جديدة قد تبدأ 143.30 و 144.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.85 و 141.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة