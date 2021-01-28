شكرا لقرائتكم خبر عن كارلوس سليم أغنى رجل في المكسيك يتلقى العلاج من كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المتحدث باسم رجل الأعمال المكسيكي كارلوس سليم الأربعاء، إن سليم، أحد أغنى أثرياء العالم، لا يزال يعالج بالمستشفى من فيروس كورونا.

ويتلقى قطب الاتصالات البالغ من العمر 80 عاماً العلاج في المعهد الوطني للتغذية، وهو مركز للصحة العامة في مدينة مكسيكو سيتي، منذ أن أكد نجله يوم الاثنين أن الفحوص أثبتت إصابته بالفيروس.

وقال المتحدث أرتورو إلياس «إنه في (المستشفى) للخضوع للتحاليل والمتابعة لكنه يتحسن بشكل جيد».

وسليم، وهو مكسيكي من أصل لبناني، أغنى رجل في المكسيك. وتتحكم عائلته في شركة أمريكا موفيل أكبر مزود مكسيكي لخدمات الاتصالات وتشمل عملياتها الخدمات الصوتية للهاتف المحمول والثابت والخدمات اللاسلكية والإنترنت.