شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يصل الهدف الأول – تحليل - 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار مقابل الفرنك تداولاته الإيجابية بشكل ملحوظ يوم أمس ليصل إلى هدفنا الأول المنتظر عند 0.8923، بانتظار مزيد من الارتفاع لتخطي هذا المستوى والتوجه نحو 0.8975 كهدف إيجابي تالي.

من هنا، فإن توقعاتنا الإيجابية ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم كسر مستوى 0.8860 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8850 والمقاومة 0.8960

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد