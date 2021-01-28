شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يكمل النموذج السلبي – تحليل - 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من كسر مستوى 0.7665 والثبات دونه، ليكمل تشكيل نموذج القمة الثلاثية ويحصل على حافز سلبي يدعم التوقعات ببدء موجة تصحيحية هابطة، بانتظار تجاوز مستوى 0.7625 لتأكيد الاندفاع نحو 0.7505 كهدف سلبي تالي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستويات 0.7665 ثم 0.7715 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7560 والمقاومة 0.7680

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط