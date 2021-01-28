شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر عقود خام برنت تداولات يوم أمس دون خط المقاومة الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، ويحتاج السعر لكسر مستوى 54.45 لتأكيد فتح الطريق أمام زيارة مستوى 52.30 الذي يمثّل الهدف السلبي الرئيسي.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة بشرط الثبات دون مستوى 56.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 56.55

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط