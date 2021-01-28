شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينتظر مزيد من الانخفاض – تحليل - 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات مختلطة، ويعود للانخفاض بعد محاولة تخطي حاجز 53.00 يوم أمس، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط التي تستهدف اختبار مستوى 51.70 مبدئياً، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى مطلوب لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 49.70.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق مستويات 53.25 ثم 54.05 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.00 والمقاومة 53.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط