شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تهاجم الدعم – تحليل - 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الفضة محاولة لكسر مستوى 25.00 يوم أمس لكنه يعود للتذبذب حوله، ويحافظ السعر على ثباته دون مستوى 25.50، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر.

وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 24.30 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن اختراق 25.50 سيوقف السيناريو السلبي ليدفع السعر للتعافي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.40 والمقاومة 25.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط