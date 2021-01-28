شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الذهب هبوطاً مجدداً بعد إعادة اختبار مستوى 1850.80، ليستأنف المسار الهابط المتوقع على المدى اللحظي، والذي يستهدف مستويات 1820.00 ثم 1800.00 كمحطات رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المتوقعة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1850.80 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لاستئناف المسار التصحيحي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1820.00 والمقاومة 1850.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط