شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يجتاز مقاومة مهمة – تحليل - 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولاته الإيجابية بشكل ملحوظ ليتمكن من اختراق مقاومة مهمة تتواجد عند 1.2780 ويقترب من هدفنا الإيجابي الأول المنتظر عند 1.2854، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستويات 1.2895 ثم 1.2945 كأهداف إيجابية تالية.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مسيطراً خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستويات 1.2780 و1.2725.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2780 والمقاومة 1.2900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد