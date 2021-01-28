شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحقق مكاسب قوية – تحليل - 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الين صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 103.90 ويستقر فوقه، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع، في طريقه للتوجه نحو مستوى 105.20 كهدف إيجابي تالي.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 103.65 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 103.65 والمقاومة 105.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد