شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض من جديد – تحليل - 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية ملحوظة يوم أمس ليصل إلى مشارف الدعم المحوري 1.3645، ويبدو المجال مفتوحاً أمام مواصلة الانخفاض لكسر دعم القناة الصاعدة وتحقيق مزيد من التداولات السلبية.

الآن، نحن نفضل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، والتي سنحصل عليها من خلال كسر الدعم 1.3645 أو اختراق المقاومة 1.3715، مع الإشارة إلى أن كسر الدعم المذكور سيدفع السعر إلى مناطق 1.3520 ثم 1.3440 كأهداف سلبية رئيسية، بينما يمثل اختراق المقاومة مفتاح استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.3815.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3580 والمقاومة 1.3760

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي