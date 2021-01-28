شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يفعّل السيناريو السلبي – تحليل - 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج اليورو مقابل الدولار كسر دعم القناة اللحظية الصاعدة، ويبدأ اليوم بمزيد من الانخفاض ليقترب من مستوى 1.2064 من جديد، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لكسر هذا المستوى وفتح الطريق أمام إجراء مزيد من التصحيح الهابط، حيث يتواجد الهدف التالي عند 1.1976.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.2173 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2000 والمقاومة 1.2170

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط