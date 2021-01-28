شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي للأعلى له في أسبوعين أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ الرابع من كانون الثاني/يناير أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.13% إلى مستويات 104.25 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.11، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أسبوعين عند 104.37، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 104.07.

هذا وفد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 0.8% مقابل 2.0% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته انخفاضاً 0.3% مقابل ارتفاع 0.6% في تشرين الثاني/نوفمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 0.4%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الرابع والتي قد تظهر اتساع أكبر اقتصاد في العالم 4.2% مقابل نمو 33.4% في الربع الثالث الماضي، كما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي تباطؤ النمو إلى 2.2% مقابل 3.5% في الربع الثالث.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 23 من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 20 ألف طلب إلى 880 ألف طلب مقابل 900 ألف طلب في القراءة السابقة، ومع أظهر قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع تقلص العجز إلى ما قيمته 83.4$ مليار مقابل 84.8$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح ارتفاعاُ 0.5% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تشرين الثاني/نوفمبر، وصولاً إلى صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.6% في تشرين الثاني/نوفمبر، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة ارتفاعاً 1.9% إلى 860 ألف منزل مقابل تراجع 11.0% عند 841 ألف منزل في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع الجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 26-27 كانون الثاني/يناير والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع السابع على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقة مع التوقعات، وذلك مع المضي قدماً في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً.

كما تابعنا بالأمس فعليات المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع والذي تطرق من خلاله لكون تعافي الاقتصاد ووتيرة التوظيف تباطأت في الأشهر الأخيرة نظراً للزيادة الحادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلاده، مع تطرقه لكون هناك توقعات بتحسن النشاط الاقتصاد في وقت لاحق من هذا العام تزامناً مع توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس التاجي في الولايات المتحدة.