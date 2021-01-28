شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو دون حاجز 1.21 لكل دولار أمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:29 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% إلى مستويات 1.2093 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2111، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2083، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 1.2112.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا للكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.5% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي قد تظهر ارتفاعاً إلى 16.7% مقابل 16.3% في الربع الثالث الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الرابع والتي قد تظهر اتساع أكبر اقتصاد في العالم 4.2% مقابل نمو 33.4% في الربع الثالث، كما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي تباطؤ النمو إلى 2.2% مقابل 3.5% في الربع الثالث.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 23 من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 20 ألف طلب إلى 880 ألف طلب مقابل 900 ألف طلب في القراءة السابقة، ومع أظهر قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع تقلص العجز إلى ما قيمته 83.4$ مليار مقابل 84.8$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح ارتفاعاُ 0.5% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تشرين الثاني/نوفمبر، وصولاً إلى صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.6% في تشرين الثاني/نوفمبر، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة ارتفاعاً 1.9% إلى 860 ألف منزل مقابل تراجع 11.0% عند 841 ألف منزل في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع الجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 26-27 كانون الثاني/يناير والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع السابع على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقة مع التوقعات، وذلك مع المضي قدماً في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً.

كما تابعنا بالأمس فعليات المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع والذي تطرق من خلاله لكون تعافي الاقتصاد ووتيرة التوظيف تباطأت في الأشهر الأخيرة نظراً للزيادة الحادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلاده، مع تطرقه لكون هناك توقعات بتحسن النشاط الاقتصاد في وقت لاحق من هذا العام تزامناً مع توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس التاجي في الولايات المتحدة.