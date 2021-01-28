شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار البلاتينيوم من الأعلى لها في خمسة أعوام متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ 11 من آب/أغسطس 2016 متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع تقييم الأسواق لشدة تفشي فيروس كورونا مقابل توفر وفاعلية اللقاحات.

في تمام الساعة 06:17 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.19% لتتداول حالياً عند 1,066.58$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,068.63$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,068.68$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 90.72 مقارنة بالافتتاحية عند 90.74.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الرابع والتي قد تظهر اتساع أكبر اقتصاد في العالم 4.2% مقابل نمو 33.4% في الربع الثالث الماضي، كما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي تباطؤ النمو إلى 2.2% مقابل 3.5% في الربع الثالث.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 23 من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 20 ألف طلب إلى 880 ألف طلب مقابل 900 ألف طلب في القراءة السابقة، ومع أظهر قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع تقلص العجز إلى ما قيمته 83.4$ مليار مقابل 84.8$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح ارتفاعاُ 0.5% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تشرين الثاني/نوفمبر، وصولاً إلى صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.6% في تشرين الثاني/نوفمبر، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة ارتفاعاً 1.9% إلى 860 ألف منزل مقابل تراجع 11.0% عند 841 ألف منزل في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع الجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 26-27 كانون الثاني/يناير والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع السابع على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقة مع التوقعات، وذلك مع المضي قدماً في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً.

كما تابعنا بالأمس فعليات المؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع والذي نوه من خلاله لكون "الاقتصاد بعيد جداً عن سياساتنا النقدية وأهداف التضخم، ومن المرجح أن يستغرق الأمر بعض الوقت لتحقيق المزيد من التقدم الكبير"، موضحاً وهن الاقتصاد والتوظيف في الأشهر الأخيرة بسبب تفشي الموجه الثاني لفيروس كورونا، ومضيفاً أن هناك توقعات بتحسن النشاط الاقتصاد تزامناً مع التوسع في توزيع اللقاحات.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس دفاع الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينكا باسكال سوريوت عن تأجيل طرح لقاح فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن شركة الأدوية البريطانية السويدية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لإصلاح مشكلات الإنتاج، مع تطرقه لكون الاتحاد الأوروبي قد أمر بعد ثلاثة أشهر من المملكة المتحدة، وذلك يعني أنه متأخر في التعامل مع أزمات التوريد.

وجاء دفاع سوريوت عن شركته عقب غضب الاتحاد الأوروبي من التأخير في تزيد أسترازينكا بلقاحها والذي من المتوقع أن تتم الموافقة عليه من قبل منظم الأدوية الأوروبي بحلول نهاية الأسبوع، ويذكر أن الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة كان يتوقع نحو 80 مليون جرعة من لقاح كورونا بحلول نهاية الربع الفصلي الجاري، إلا أنه سيحصل على 31 مليون جرعة فقط بالتزامن مع شدة تفشي الموجة الثانية لكورونا وبالأخص في فصل الشتاء.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الاثنين الماضي إعلان شركة موديرنا أنها تسرع العمل على تعزيز لقاحها في مواجه فيروس كورونا المتغير الذي تم اكتشافه مؤخراً في جنوب أفريقيا، وأفاد باحثو الشركة الأمريكية بأن اللقاح الحالي للفيروس التاجي يبدو أنه يعمل ضد السلالتين شديدتي الانتقال الموجودين في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، مع التطرق لكون أنه يبدو أن اللقاح قد يكون أقل فعالية ضد السلاسة الجديدة.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي جو بادين أعاد الاثنين الماضي فرض حظر دخول المسافرين غبر الأمريكيين الذين كانوا في البرازيل والمملكة المتحدة بالإضافة إلى 26 دولة أوروبية أخرى تسمح بالسفر عبر الحدود المفتوحة، كما أضاف آنذاك جنوب أفريقيا لقائمة الحظر، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 99.86 مليون ولقي 2,149,700 شخص مصرعهم في 224 دولة.

بخلاف ذلك، تابعنا الأسبوع الماضي كشف اتحاد مصنعي السيارات الأوروبية عن تراجع مبيعات السيارات داخل الاتحاد الأوروبي خلال 2020 بنحو 24% إلى 9.9 مليون سيارة، ما عكس أكبر انخفاض سنوي في المبيعات داخل الاتحاد منذ بدء الإحصاء، وذلك نظراً لتفشي فيروس كورونا وفرض قيود الإغلاق في معظم البلدان عالمياً لحد من انتشار الفيروس التاجي.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.