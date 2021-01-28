شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء العقود الآجلة لأسعار النفط متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عالمياً ووسط تقييم الأسواق لشدة تفشي فيروس كورونا مقابل توفر وفاعلية اللقاحات.

وفي تمام الساعة 06:02 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 0.19% لتتداول عند مستويات 52.55$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 52.65$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 52.85$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آذار/مارس فقد ارتفعت 0.07% لتتداول عند 55.45$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 55.41$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 55.81$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 90.76 مقارنة بالافتتاحية عند 90.74، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 90.65.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الرابع والتي قد تظهر اتساع أكبر اقتصاد في العالم 4.2% مقابل نمو 33.4% في الربع الثالث الماضي، كما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي تباطؤ النمو إلى 2.2% مقابل 3.5% في الربع الثالث.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 23 من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 20 ألف طلب إلى 880 ألف طلب مقابل 900 ألف طلب في القراءة السابقة، ومع أظهر قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع تقلص العجز إلى ما قيمته 83.4$ مليار مقابل 84.8$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح ارتفاعاُ 0.5% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تشرين الثاني/نوفمبر، وصولاً إلى صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.6% في تشرين الثاني/نوفمبر، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة ارتفاعاً 1.9% إلى 860 ألف منزل مقابل تراجع 11.0% عند 841 ألف منزل في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع الجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 26-27 كانون الثاني/يناير والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع السابع على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقة مع التوقعات، وذلك مع المضي قدماً في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً.

كما تبعنا بالأمس فعليات المؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع والذي نوه من خلاله لكون "الاقتصاد بعيد جداً عن سياساتنا النقدية وأهداف التضخم، ومن المرجح أن يستغرق الأمر بعض الوقت لتحقيق المزيد من التقدم الكبير"، موضحاً وهن الاقتصاد والتوظيف في الأشهر الأخيرة بسبب تفشي الموجه الثاني لفيروس كورونا، ومضيفاً أن هناك توقعات بتحسن النشاط الاقتصاد تزامناً مع التوسع في توزيع اللقاحات.

بخلاف ذلك، تابعنا أيضا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 22 من كانون الثاني/يناير عجز بنحو 9.9 مليون برميل مقابل فائض بنحو 4.4 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1.6 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 476.7 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات أعلى 5% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 2.5 مليون برميل، بينما تعد المخزونات 3% أقل عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، في حين تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 0.8 مليون برميل، إلا أن المخزونات لا تزال 8% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، تابعنا الثلاثاء الماضي أعرب الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو عن كون المرحلة الأسوأ لأسواق النفط قد ولت، مع أفادته بأن استثمارات النفط انخفضت 20% خلال العام الماضي 2020، وتطرقه لكون التوقعات تشير لكون 2021 سيكون عام إيجابي لأسواق النفط، ويذكر أن المنظمة أبقت مؤخراً على توقعاتها للطلب العالمي على النقط مع تحذيرها من كون حالة عدم اليقين بسبب جائحة كورونا لا تزال مرتفعة للغاية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس دفاع الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينكا باسكال سوريوت عن تأجيل طرح لقاح فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن شركة الأدوية البريطانية السويدية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لإصلاح مشكلات الإنتاج، مع تطرقه لكون الاتحاد الأوروبي قد أمر بعد ثلاثة أشهر من المملكة المتحدة، وذلك يعني أنه متأخر في التعامل مع أزمات التوريد.

وجاء دفاع سوريوت عن شركته عقب غضب الاتحاد الأوروبي من التأخير في تزيد أسترازينكا بلقاحها والذي من المتوقع أن تتم الموافقة عليه من قبل منظم الأدوية الأوروبي بحلول نهاية الأسبوع، ويذكر أن الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة كان يتوقع نحو 80 مليون جرعة من لقاح كورونا بحلول نهاية الربع الفصلي الجاري، إلا أنه سيحصل على 31 مليون جرعة فقط بالتزامن مع شدة تفشي الموجة الثانية لكورونا وبالأخص في فصل الشتاء.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الاثنين الماضي إعلان شركة موديرنا أنها تسرع العمل على تعزيز لقاحها في مواجه فيروس كورونا المتغير الذي تم اكتشافه مؤخراً في جنوب أفريقيا، وأفاد باحثو الشركة الأمريكية بأن اللقاح الحالي للفيروس التاجي يبدو أنه يعمل ضد السلالتين شديدتي الانتقال الموجودين في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، مع التطرق لكون أنه يبدو أن اللقاح قد يكون أقل فعالية ضد السلاسة الجديدة.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي جو بادين أعاد الاثنين الماضي فرض حظر دخول المسافرين غبر الأمريكيين الذين كانوا في البرازيل والمملكة المتحدة بالإضافة إلى 26 دولة أوروبية أخرى تسمح بالسفر عبر الحدود المفتوحة، كما أضاف آنذاك جنوب أفريقيا لقائمة الحظر، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 99.86 مليون ولقي 2,149,700 شخص مصرعهم في 224 دولة.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 2 منصة لإجمالي 289 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ تسعة أسابيع لأول مرة في تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف مسيرات الارتفاعات، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 417 منصة منذ 13 من آذار/مارس.