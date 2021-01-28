شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على اللون الأحمر لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات هذا الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الخميس لتلحق بنظيرتها الأمريكية عقب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 26-27 كانون الثاني/يناير والذي تم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة صفرية مع المضي قدماً في برنامج شراء الأصول بقيمة 120$ مليار شهرياً، وفي أعقاب أفادت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم كان بعيداً عن التعافي الكامل ولا يزال بعيد عن تحقيق هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح للتضخم والتوظيف الكامل.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 17 مليون دولار نيوزيلندي مقابل 290 مليون دولار نيوزيلندي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أسوء التوقعات التي أشارت لفائض 800 مليون دولار نيوزيلندي، بينما أظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 2.94 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 3.3 مليار دولار نيوزيلندي في تشرين الثاني/نوفمبر.

وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 0.8% مقابل 2.0% في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته انخفاضاً 0.3% مقابل ارتفاع 0.6% في تشرين الثاني/نوفمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 0.4%.

وصولاً إلى الكشف من قبل الاقتصاد الاسترالي عن قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 1.0% مقابل 3.5% في الربع الثالث الماضي، أسوء من التوقعات من التي أشارت لتقلص التراجع إلى 0.9%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 5.5% مقابل تراجع 5.1% في الربع الثالث، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.3%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.86% ليخسر 16.07 نقطة ويصل إلى المستوى 1,844.00، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.09% ليخسر هو الأخر 312.15 نقطة ويصل إلى المستوى 28,323.06.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 2.36% ليخسر 130.39 نقطة ويصل إلى المستوى 5,397.61، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.48% ليخسر هو الأخر 53.06 نقطة ويصل إلى المستوى 3,520.28.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 1.95% ليخسر 570.26 نقطة ويصل إلى المستوى 28,727.27، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.73% ليخسر هو الأخر 54.06 نقطة ويصل إلى المستوى 3,068.50.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 2.11% ليخسر 282.18 نقطة ويصل إلى المستوى 13,091.82، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 2.20% ليخسر هو الأخر 149.17 نقطة ويصل إلى المستوى 6,631.40.