شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات التجزئة في اليابان خلال كانون الأول/ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 0.8% مقابل 2.0% في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته انخفاضاً 0.3% مقابل ارتفاع 0.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، لتعد القراءة الحالية متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 0.4%.