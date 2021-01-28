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تراجع مبيعات التجزئة في اليابان خلال كانون الأول/ديسمبر

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 0.8% مقابل 2.0% في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته انخفاضاً 0.3% مقابل ارتفاع 0.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، لتعد القراءة الحالية متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 0.4%.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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