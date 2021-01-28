شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص اتساع عجز الميزان التجاري في نيوزيلندا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر كانون الأول/ديسمبر والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 17 مليون دولار نيوزيلندي مقابل ما قيمته 290 مليون دولار نيوزيلندي والتي عدلت من فائض بما قيمته 252 مليون دولار نيوزيلندي في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتعد بذلك القراءة الحالية أسوء التوقعات التي أشارت لفائض بما قيمته 800 مليون دولار نيوزيلندي.

وفي نفس السياق، أظهر القراءة السنوية لمؤشر الميزان التجاري تقلص الفائض إلى ما قيمته 2.94 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 3.3 مليار دولار نيوزيلندي في تشرين الثاني/نوفمبر، وجاء ذلك مع أظهرت قراءة مؤشر الصادرات ارتفاعاً إلى 5.35 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.21 مليار دولار نيوزيلندي في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما أوضحت قراءة الواردات ارتفاعاً إلى 5.33 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 4.92 مليار دولار نيوزيلندي.