شكرا لقرائتكم خبر عن ايفا فنادق (IFAHR) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من مواصلة الارتفاع والذي بداه مع بداية الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 28.40 فلس، متجاوزا متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة الهام عند 35 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى25 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 27.1 بينما مستوى المقاومة هو 29.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد