الاقتصاد

الامتياز (ALIMTIAZ) يغلق عند أدني مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 28-01-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 114 فلس، وهو أدني مستوى له خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 117 فلس.

 

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 113.3 بينما مستوى المقاومة هو 115.3 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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