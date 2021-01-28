شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان (AAYAN) يحلق لأعلى -تحليل صباحي- 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حلق السهم لأعلى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 108 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر اغسطس من عام 2009، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 100 فلس، ويتجه السهم حاليا لمستويات أعلى قد تصل الى 120 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 100 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 105 بينما مستوى المقاومة هو 111 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد