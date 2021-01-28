شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرين القطريين (QIGD) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 1.991 ريال، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، كما تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 1.92 ريال، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 2.20 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1.86 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.92 وبين مستوى المقاومة هو 2.06 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد