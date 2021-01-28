شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للمخازن (GWCS) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في رابع جلسات الأسبوع الحالي بفجوة سعرية، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 5.137 ريال، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 5.05 ريال خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.25 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.08 وبين مستوى المقاومة هو 5.17 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط