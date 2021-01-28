شكرا لقرائتكم خبر عن شركة زاد القابضة (ZHCD) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما توقعنا في تقاريرنا السابقة، حيث أنهى تداولات امس الأربعاء عند مستوى 14.70 ريال، مخترقا بذلك القناة الصاعدة طويلة الأجل، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 13.60 ريال كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 15.50 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 14.50 ريال وبين مستوى المقاومة هو 14.90 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط