شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ودام الغذائية (WDAM) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 6.10 ريال، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم 6 ريال كمستوى أول ثم 5.60 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6.25 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6.05 ريال وبين مستوى المقاومة هو 6.15 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط