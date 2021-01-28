شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الماضي والحالي، حيث اغلق امس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 6289 نقطة، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 6250 نقطة، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 6450 نقطة.شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 6200 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,265 وبين مستوى المقاومة هو 6,322 نقطة