شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاربعاء، حيث استهل الجلسة عند مستوى 10682 نقطة، الا انه اغلق عند مستوى 10647 نقطة، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة بإغلاقه السابق، مقتربا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي نتوقع ان يضغط على المؤشر لأسفل للوصول لمستوى الدعم 10400 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10800 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,565 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,686 نقطة