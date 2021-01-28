شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرى أسيوط: فرص كبيرة للتصنيع الزراعى لمحصول الرمان والتمور فى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال على حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن عددا من المستثمرين طالب باستغلال المحاصيل الزراعية بالشكل الأمثل، وخاصة تلك التي تتمتع بميزة نسبية فى محافظات الصعيد وتتعرض لهدر كبير ومن بينها الرمان والتمور.

وأضاف على حمزة في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الاجتماع الأول لهيئة تنمية الصعيد قبل يومين، شهد عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظات الصعيد، وخاصة التصنيع الزراعى فى محصول الرمان، وهو ما يستوجب من هيئة التنمية الصناعية التدخل لتوصيل المرافق إلى المنطقة الصناعية الواقعة بالكوم الأحمر مركز البداري محافظة أسيوط، لتأسيس مصانع تحقق قيمة مضافة من هذا المحصول بدلا من تصديره للخارج كمادة خام.

وأشار على حمزة إلى أن هناك دراسات جدوى تؤكد أن هناك أكثر من 20 منتج من الممكن استخلاصه من محصول الرمان، ولكن يبقى توصيل المرافق لمنطقة الكوم الأحمر والتى تقع داخل مناطق زراعة محصول الرمان بمحافظة أسيوط وعلى مساحة 40 فدان، لافتا إلى أن محصول التمور فى الوادى الجديد أيضا لديه فرص تصنيع زراعى جيدة ومن بينها استخلاص الكحول للأغراض الطبية، وتحتاج إلى مبردات للحفاظ عليها من التلف وتقليل الهادر من هذا المحصول.

وتستهدف هيئة تنمية الصعيد، وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد في إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات قومية تحقق عائداً تنموياً ونسبة مرتفعة من التشغيل وجعلها من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ، في ظل سعي الحكومة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوى الجمهورية وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين فى تلك المحافظات.