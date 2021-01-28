شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستقر على انخفاض – تحليل صباحي – 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.07% بما يعادل -5.75 نقطة، ليحاول المؤشر البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8,614.50، ليستهدف مستوى المقاومة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,614.50 ومستوى المقاومة 9,000.00.