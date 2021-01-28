شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم دار الأركان (4300) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لدعم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.82% بما يعادل 0.07 نقطة، وذلك أمام استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8.35، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 8.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.35 ومستوى المقاومة 8.90.