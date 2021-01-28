شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم زين السعودية (7030) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.29% بما يعادل -0.04 نقطة، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه لمستوى المقاومة 13.96، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 15.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.36 ومستوى المقاومة 14.40.