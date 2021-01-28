شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل صباحي – 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم كيان السعودية (2350) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم الحالي 13.90، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.14% بما يعادل 0.02 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.90، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 15.34.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.55 ومستوى المقاومة 14.68.