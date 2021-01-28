شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق المزرعة يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسواق المزرعة (4006) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد تزامن ذلك مع استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.83% بما يعادل 0.25 نقطة، ليعوض السهم خسائر جلسته السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 29.90، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 32.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.15 ومستوى المقاومة 31.65.