شكرا لقرائتكم خبر عن المصافي يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم المصافي (2030) من جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستجمع السهم قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.67% بما يعادل -1.80 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 100.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 121.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 100.00 ومستوى المقاومة 115.00.