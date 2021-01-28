شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية (TCSI) في آخر جلساته، وسط الضغط السلبي المتواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ليسجل المؤشر خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.46% بما يعادل -19.35 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 3,998.18.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4,000.00 ومستوى المقاومة 4,200.00.