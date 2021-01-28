شكرا لقرائتكم خبر عن إرجاء مهرجان كان السينمائي للمرة الثانية بسبب كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - (أ ف ب)

أعلن منظّمو مهرجان كان الدولي الأربعاء، إرجاء الحدث الذي يُعتبَر أهم مهرجان سينمائي في العالم من موعده التقليدي في مايو/أيار إلى يوليو/تموز المقبل بسبب جائحة كوفيد-19.

وذكّر المنظّمون في بيان بأنهم كانوا أعلنوا في الخريف الفائت أنهم قد يعدّلون مواعيد المهرجان "في ضوء تطوّر الوضع الصحي في العالم".

وأضاف البيان: أن المهرجان الذي كان من المقرر أن يقام من 11 إلى 22 مايو/أيار2021 سيقام تالياً من الثلاثاء يوليو/تموز2021 إلى السبت 17 منه".

وتعذر تنظيم هذا الحدث السينمائي السنوي في مايو/أيار 2020 بسبب الجائحة، واكتفى المنظّمون عوضاً عن ذلك بنشر لائحة تضم 56 فيلماً روائياً هي الأعمال التي اختيرت للمشاركة في المسابقة الرسمية.

وأقيمت نسخة رمزية من المهرجان في الخريف عُرِضت فيها أربعة من الأفلام المدرجة ضمن هذه اللائحة. ويشكّل مهرجان واجهة مهمة للأفلام الفرنسية كما الأجنبية، ويتسابق السينمائيون على اختلاف اختصاصاتهم للفوز بجوائزه المرموقة.