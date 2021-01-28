شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: أمريكا لن تعود إلى الاتفاق النووي إلا إذا وفت إيران بالتزاماتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الأمريكي الجديد، أنتوني بلينكن الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن طالبهم باعتماد الشفافية مع الصحافة.

وأضاف: نقوم بمراجعة عدة خطوات اتخذتها الإدارة الأميركية السابقة. منبهاً إلى أن الولايات المتحدة لن تعود إلى الاتفاق حول النووي الإيراني. إلا إذا عادت طهران إلى الوفاء بالتزاماتها التي تراجعت عنها، "الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت".

وقال بلينكن في أول مؤتمر صحفي له: "لم تعد إيران تحترم التزاماتها على جبهات عدة. إذا اتخذت هذا القرار بالعودة إلى التزاماتها فسيستغرق الأمر بعض الوقت، وثمة حاجة أيضاً إلى وقت لنتمكن من تقييم احترامها لالتزاماتها. نحن بعيدون من ذلك، هذا أقل ما يمكن قوله".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: الحوثيون احتلوا صنعاء واستهدفوا حليفتنا السعودية. الرياض قدمت معونات إنسانية كثيرة لليمن. متابعاً: حريصون على توزيع المساعدات الإغاثية في اليمن.