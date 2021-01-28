شكرا لقرائتكم خبر عن العتيبة: الإمارات ستعمل مع إدارة بايدن لتحقيق السلام بالشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إن الإمارات ستعمل عن كثب مع إدارة الرئيس بايدن على صياغة نهج شامل للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف: الحفاظ على الأمن الإقليمي بمقاتلات F-35 لدى الإمارات يسمح لواشنطن بمواجهة تحديات عالمية أخرى. متابعاً: باستخدام الإمارات والولايات المتحدة لنفس المعدات العسكرية فإن قوات البلدين سيكونان أكثر فاعلية.