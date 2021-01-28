شكرا لقرائتكم خبر عن حمم بركان ميرابي لارتفاع 10 آلاف قدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثار بركان ميرابي الإندونيسي، أحد أكثر البراكين نشاطاً في العالم، أمس الأربعاء، مطلقاً سحباً كثيفة من الدخان والرماد، وسيلاً من الحمم (اللافا) التي تدفقت من جوانب فوهته.

والبركان الواقع قرب يوجياكرتا العاصمة الثقافية لإندونيسيا، أطلق سحب الرماد الساخن في الهواء أكثر من 30 مرة خلال اليوم. وقطع بعض تلك السحب مسافة 3 كيلومترات (10 آلاف قدم) عن الفوهة. وطلبت السلطات من المواطنين البقاء خارج مسافة 5 كيلومترات من البركان.