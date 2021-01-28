شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لقاحات لطلبة «الأول» و2 للحادي عشر وجرعتان لطالبات الثامن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

كشفت وزارة التربية والتعليم، ممثلة بقطاع العمليات المدرسية، تفاصيل خطة التطعيم للعام الدراسي 2020-2021، ومتطلبات تنفيذها في مختلف مدارس الدولة، فضلاً عن آليات إعطاء اللقاحات التي تستهدف طلبة الصفوف الأول والحادي عشر، والثامن، في إطار التحصين ضد الأمراض المعدية، ووفق القانون الاتحادي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع رقم 14 لعام 2014، حيث سيعطي برنامج الصحة المدرسية في وزارة الصحة، اللقاحات ضمن جدول البرنامج الوطنى للتحصين في إجراء وقائي مهم.

وحملت الخطة أربعة لقاحات لطلبة الصف الأول، تتمثل في الجرعة الثانية من لقاح الحصبة، والحصبة الألمانية، والنكاف، واللقاح المركب ويحتوي على «الدفتيريا، والتيتانوس، والسعال الديكي، مع شلل الأطفال المعطل»، والجرعة الثانية من لقاح تطعيم الجديري المائي، وجميعها تعطى عن طريق «الحقن»، فيما يعطى لقاح شلل الأطفال الفموى، بنقطتين في الفم.

أما طلبة الحادي عشر، فيعطون لقاحي الحمى الشوكية المقترن، والثلاثي اللاخلوي، في وقت خصص لقاح سرطان عنق الرحم (HPV )، على شكل جرعتين أساسيتين، الأولى لطالبات الصف الثامن، والثانية لطالبات الصف التاسع.

الالتزام بالإجراءات

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس «كورونا»، وعدم اشتراط فحص PCR للطلبة وأولياء الأمور قبل التطعيم، حيث إن التطعيم، يتم بأقل من نصف ساعة، ولا داعي للفحص مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأرفقت الوزارة مع تعميم لها يخاطب مديري المدارس، وحصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، قائمة الإجراءات التي على المدارس اتباعها أثناء التطعيم، وفق تعليمات وزارة الصحة، وتضمنت 14 مطلباً، منها: إعداد قوائم الأسماء المسجلة في الصف الأول، والحادي عشر، والصف الثامن (بنات فقط)، مع أرقام التواصل المحدثة، خصوصاً للطلبة المستجدين والمنتقلين، فضلاً عن نقل الملفات الصحية للمستجدين والمنتقلين إلى مدرسة جديدة.

إرجاع التطعيمات

ووجهت الوزارة بضرورة تعاون إدارات المدارس بتوفير بطاقة تطعيمات ما قبل الدخول للمدرسة، لطلبة الصف الأول فقط، والتواصل مع أولياء الأمور لإبلاغهم بموعد التطعيم. حيث سيبدأ في 8:30 وينتهي 1:30، ليتسنى للتمريض إرجاع التطعيمات للمراكز الصحية، فضلاً عن ضرورة وجود طابعة النماذج المطلوبة (التاريخ المرضي للطالب - استبانة ما قبل التطعيم - نموذج الموافقة على التطعيم)، وتكون متاحة للاستخدام مع وجود موظف من إدارة المدرسة للطباعة، ويتأكد الكادر التمريضي مع ولي الأمر من تعبئتها وتوقيعها وتحفظ في ملف الطالب الصحي.

وشددت الوزارة على أهمية توعية أولياء الأمور بضرورة إعلام إدارة المدرسة في حال وجود أي مانع للتطعيم، وتوفير موظف لفحص درجة حرارة الطالب وولي أمره عند الاستقبال، وتوفير قناع الوجه الطبي لإعطائه في حال عدم وجوده، وتوفير موظف لتنظيم دخول أولياء الأمور وخروجهم، والمحافظة على التباعد، وتوفير خدمة تنظيف وتعقيم العيادة قبل التطعيم وبعده، وتوفير سلة مهملات بلاستيكية كبيرة في كل عيادة، وتفتح بالقدم.

وألزمت الوزارة إدارات المدارس بتجهيز غرف في الطابق الأرضي بكل مدرسة من ناحية النظافة وترتيب المقاعد، بما يتماشى مع اشتراطات الأمن والسلامة، لمراقبة الطالب 15 دقيقة بعد التطعيم لأي آثار جانبية، مع توفير موظف مشرف عليهم.